Sequestro di beni ad un pluripregiudicato per un valore di 850mila euro

I Militari del R.O.S. hanno provveduto ad eseguire quanto previsto dal Decreto di confisca di beni mobili ed immobili emesso, nel mese di Maggio 2018, a carico del noto pluripregiudicato ogliastrino S. A. e della sua ex convivente D. C, originaria di Busachi.

Il provvedimento, già esecutivo, è stato notificato alla donna ed al suo ex compagno che, attualmente è detenuto – in regime di custodia cautelare – nel carcere di Uta, ove si trova ristretto dal 28 Febbraio scorso quando fu nuovamente arrestato dai Carabinieri, poiché fortemente indiziato del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di cocaina. La requisizione, già formalmente comunicata al Ministero dell’Interno ed all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità, riguarda un’abitazione con un annesso garage sita nel Comune di Senorbì, una polizza assicurativa, un’autovettura ed un ingente somma di denaro (oltre 710.000 euro); il contante e gli altri beni confiscati ammontano ad un valore complessivo superiore agli 850.000 euro. L’operazione in argomento costituisce l’atto finale di un lungo e complesso iter investigativo avviato nel mese di Novembre 2013 dal R.O.S. e dal N.O.R.M. della Compagnia CC. di Cagliari; nel mese di Dicembre 2016, la Procura cagliaritana – concordando pienamente con l’ipotesi prospettata nel corso delle indagini – aveva ritenuto che i beni sequestrati preventivamente fossero il frutto delle grosse attività delittuose condotte dal pregiudicato nel corso degli anni e quindi, tenuto conto della sproporzione esistente tra i beni posseduti e le modeste attività remunerative lecite condotte dall’uomo, aveva promosso la confisca