Aggressione in pieno centro a Posada, tre denunce

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Siniscola hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, tre persone, della baronia, resesi responsabili a vario titolo della violenta aggressione ai danni di un cittadino di Posada, avvenuta nella giornata precedente, in via Vittorio Veneto a Posada.

Nello specifico, la vittima, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe minacciato ed ingiuriato uno dei tre.

Da qui l’immediata reazione di uno dei tre che avrebbe aggredito il posadino con calci e pugni, provocandogli su tutto il corpo lesioni e ferite.

La vittima poi è stata abbandonata sul selciato mentre i tre uomini si sono allontanati dal luogo dell’aggressione. Il ferito è stato soccorso; ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le immediate indagini svolte dagli operanti hanno consentito di individuare i responsabili e di denunciarli alle autorità.