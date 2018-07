Senorbì. Sorpresi mentre rubano 400metri di cavi elettrici: arrestati quattro uomini

Arresto in flagranza questa mattina intorno alle ore 6, per un 20enne croato, domiciliato presso il campo nomadi di San Lorenzo; un 43enne bosniaco, domiciliato a Cagliari, 23enne bosniaco, domiciliato a senorbì e un 37enne di Uta.

L’arresto ad opera dei carabinieri di Senorbì, coadiuvati da quelli delle stazioni cc di Barrali e San Basilio

I quattro uomini sono stati sorpresi intorno alle 2.30 circa della notte, in località “monte luna” di Senorbi’ mentre erano intenti a recidere, sfilare e asportare 400 mt circa di cavi elettrici, suddivisi in matasse, dell’illuminazione pubblica.

A seguito di perquisizione personale e dell’autovettura, sono state rinvenute tre troncatrici, diversi guanti da lavoro e cinque grossi cacciavite, mentre a casa di uno dei quattro, sono stati trovati tre bustoni di guaina per cavi elettrici alla quale era stato estratto il cavo in rame.

Da una prima stima è stato quantificato un danno per il comune di Senorbi’ di circa 10.000 euro mentre, la vendita del rame recuperato dai cavi elettrici avrebbe procurato un ricavo di circa 1.000 euro.

I carabinieri di Senorbi’ stanno accertando eventuali ulteriori furti di cavi elettrici in zona.