Nuova statale 195 “Sulcitana”: affidati i lavori di completamento della rotatoria di Pula

A sole tre settimane dalla risoluzione contrattuale intervenuta nei confronti del precedente appaltatore, avvenuta per i gravi ritardi accumulati nel completamento delle opere, Anas ha riaffidato i lavori di completamento della rotatoria sulla strada statale 195, nel comune di pula, al raggruppamento temporaneo di imprese sarde, con l’obiettivo di eliminare quanto prima i disagi alla circolazione in conseguenza del cantiere situato al km 28.

Come già annunciato e più volte confermato, il completamento della rotatoria, previsto entro il mese di luglio, costituisce uno degli obiettivi cardine per le criticità esistenti, soprattutto nell’ottica di soddisfare le richieste e le forti sollecitazioni pervenute da cittadini, istituzioni ed enti territoriali.

Prosegue inoltre l’impegno di anas per il completamento delle attività di accertamento tecnico e contabile, soprattutto per consentire l’apertura al traffico in tempi brevi del tratto tra Sarroch e Pula, il cui stato delle lavorazioni è in uno stadio avanzato.

Sono stati già avviati, in entrambi i lotti, gli accertamenti tecnici e contabili dei lavori eseguiti, per consentire in particolare l’apertura al traffico del lotto 3 nel più breve tempo possibile.