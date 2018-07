Cagliari. Stroncata un’organizzazione malavitosa: droga e ricettazione, 14 i provvedimenti restrittivi

Dalle ore 05.30 di questa mattina tra Cagliari, Assemini, Decimomannu, Villasor, San Vito, Alghero, Escalaplano e Isili, i militari dei comandi provinciali competenti per territorio, coadiuvati da personale dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna di Abbasanta a conclusione di articolate attivita’ di indagine, scaturite da uno stralcio del procedimento penale per la tentata rapina pluriaggravata al Banco di Sardegna del 5 agosto 2016 a Cagliari, hanno dato esecuzione a 14 provvedimenti cautelari emessi dall’ufficio g.i.p. del Tribunale di Cagliari lo scorso 2 luglio per reati in materia di stupefacenti.

Sette persone sono state colpiti dalla misura cautelare in carcere, tutti pregiudicati e residenti in provincia di Cagliari.

Mentre altre sette persone, tra cui una donna, hanno l’obbligo di dimora.



Il provvedimento è stato emesso a seguito di indagini svolte dal nucleo investigativo del comando provinciale cc di Cagliari a carico degli arrestati in relazione a cessione e detenzione ai fini di spaccio, di stupefacenti: cocaina, hashish, marjuana e metanfetamine, nella provincia di Cagliari nel periodo che va dal settembre 2016 al maggio 2017, in parte riscontrate con le operazioni di polizia; alla ricettazione contestata ad un arrestato, L. M., in ordine al materiale trafugato in Assemini il 21 novembre 2016 presso la società “srl Centro Carrelli”. Le perquisizioni a carico dello stesso, hanno consentito di rinvenire e sequestrare presso la sua abitazione, un’arma comune da sparo, detenuta illegalmente e provento di furto e 7 anfore, di interesse archeologico risalenti a varie epoche tra il III secolo a.c. ed il periodo tardoantico, in ottimo stato di conservazione, affidate in custodia giudiziale alla locale soprintendenza dei beni culturali che ha effettuato le valutazioni di competenza. Al predetto è stato anche denunciato per il possesso di beni di interesse culturale.