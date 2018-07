Stintino. Nella spiaggia de la Pelosa senza stuoia, sanzionati 5 turisti

Durante la normale attività di controllo, a un mese dall'entrata in vigore del regolamento sull'utilizzo delle spiagge e dei litorali, le donne e gli uomini guidati dal comandante Depalmas hanno elevato le prime sanzioni. Una da 100 euro per il mancato uso della stuoia sotto l'asciugamento, come prevede il primo punto dell'articolo 5 del regolamento. Quattro, sempre da 100 euro, per non aver rispettato il secondo punto dell'articolo 5 che consente di fumare soltanto sul viale La Pelosa e nelle aree fumatori, dove sono installate apposite strutture posacenere.

La sesta sanzione, da 160 euro, è stata fatta a una turista che, dopo aver finito la sigaretta, ha gettato la cicca sulla sabbia. La donna è stata vista dai barracelli che prima l'hanno invitata a raccogliere il mozzicone di sigaretta quindi l'hanno sanzionata.

«È grazie all'azione dei barracelli e della polizia locale se stiamo riuscendo a mantenere una linea di rispetto sulla spiaggia – afferma l'assessore comunale al Turismo Francesca Demontis – e adesso che i frequentatori sono aumentati la loro azione si rivela davvero importante».

Oltre al monitoraggio in spiaggia, barracelli e polizia locale, informano e controllano sul corretto conferimento dei rifiuti nell'isola ecologica presente sulla strada della Pelosa. «La loro è una azione di sensibilizzazione – conclude la rappresentante della giunta– e soltanto quando non c'è la risposta dell'utente arriva la sanzione».