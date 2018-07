Cagliari. Arrestata coppia per maltrattamenti in famiglia, vittima l'anziana madre a cui chiedevano soldi

I carabinieri dell’ aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 in cui si denunciava un’aggressione ad una anziana donna.

I militari hanno areatato nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia una uomo e una donna conviventi, entrambi di cagliari, di 41 e 43 anni. La coppia, così come emerso dagli accertamenti svolti dai carabinieri aveva poco prima aggredito verbalmente la madre 64 enne dell’uomo, anche lei residente nella medesima abitazione, al fine di farsi consegnare la somma di 30,00 euro. La madre, che peraltro aveva già denunciato lo scorso 28 giugno presso gli uffici della Questura, di essere stata vittima da parte del figlio e della donna, di continue vessazioni e aggressioni verbali.

Così, la notte scorsa ha chiesto aiuto al 112. I militari, prontamente intervenuti, hanno individuato e fermato gli aggressori in via Is Mirrionis, poiché dopo l’aggressione si sono allontanati dall’abitazione.

Per i due sono scattate pertanto le manette ed entrambi sono stati accompagnati presso il comando provinciale di via Nuoro. Questa mattina gli arresti sono stati convalidati dall’Autorita’ Giudiziaria.