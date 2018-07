Controlli sulle spiagge: multe per i turisti che danneggiano la spiaggia con le macchine e per chi preleva sabbia

Il Servizio Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale ha disposto l'intensificazione dei controlli a tutela dei sistemi dunali.

I principali illeciti riscontrati in danno alle spiagge, sono costituiti dal transito non autorizzato con autoveicoli. Si tratta di violazioni particolarmente dannose, infatti l'azione meccanica dei pneumatici destabilizza le dune e danneggia la relativa flora, la cui permanenza è fondamentale per la stabilità del fragile ecosistema.

Nell'ultima settimana sono state contestate 11 violazioni relative al transito con autoveicoli negli arenili ad altrettanti turisti non solo stranieri, ma anche italiani e residenti in Sardegna. I fatti si sono verificati a Piscina Rey nella costa di Muravera e a Pistis nella costa Arburese. Ai trasgressori è stato notificato un verbale con una sanzione da € 103,00 a € 619,00.

Sono stati rilevati illeciti anche nei controlli per il prelievo e l'asportazione di sabbia dagli arenili: nella spiaggia di Villasimus due persone sono state colte in possesso di sabbia raccolta dagli arenili della Area marina protetta. Nello scalo di Elmas sono state notificate altrettante contestazioni per detenzione e prelievo di sabbia, a carico di turisti di nazionalità slovacca e italiana. Per la violazione al prelievo e detenzione di sabbia, la legge regionale n.16 del 2017 prevede una sanzione amministrativa da €.500 a €.3000.

Le attività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, compresi i controlli aeroportuali, saranno eseguite per tutto il periodo estivo. Gli illeciti potranno essere segnalati al numero di emergenza 1515, lo stesso usato per gli incendi.