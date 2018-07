Polo di Sa Duchessa “sgomberato”, il Rettore: no a forme arbitrarie di occupazione

In merito al ripristino della normalità in una parte del Polo di Sa Duchessa operato, senza alcun tipo di scontro dalle Forze dell’Ordine, il Rettore sottolinea di aver incontrato già nei mesi scorsi le persone che occupavano i locali, invitando gli studenti presenti tra di esse a costituirsi in associazione studentesca e a partecipare al bando di prossima emanazione per l’assegnazione degli spazi disponibili per le attività degli studenti. Ciò anche al fine di ripristinare la situazione di legalità ed evitare azioni come quella di ieri.

L’Ateneo non può certamente tollerare – e, anzi, in questo senso ha un preciso obbligo – che la gestione dei suoi spazi passi da forme arbitrarie di occupazione e utilizzo improprio, e non invece dalla libera e democratica partecipazione nelle forme praticate da sempre da tutti gli altri studenti iscritti all’Università di Cagliari.

Concetti, questi, ribaditi dal Rettore in tarda mattinata nel corso di un incontro che ha accettato di avere con alcune di queste persone nella Sala Consiglio del Palazzo del Rettorato.