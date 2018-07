La peste suina colpisce nel cagliaritano: abbattuti 104 animali di un allevamento sulla ss 554

L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana ha comunicato l’abbattimento di 104 suini non registrati all'anagrafe animale e detenuti irregolarmente in un allevamento non a norma lungo la Statale 554 alle periferia di Cagliari. È la prima volta che il personale dell'UdP interviene nel territorio del capoluogo regionale, nonostante in passato l'allevamento in questione sia stato già messo sotto osservazione dalle autorità sanitarie. All'operazione, coordinata con la Prefettura e la Questura di Cagliari, hanno partecipato i veterinari dell'ATS di Sassari e del GIV (Gruppo intervento veterinario), gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, i militari dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri, il personale dell'Agenzia Forestas e la Polizia municipale di Cagliari. Per l'avvio delle attività il sindaco, Massimo Zedda, ha firmato l'ordinanza di abbattimento.

"L'invito a regolarizzare le proprie posizioni nel rispetto delle norme sanitarie contro la PSA e a favore dei cittadini che devono avere certezza e sicurezza nel consumare carni certificate e sottoposte ai dovuti controlli, è sempre valido. Continueremo a ricordare che al di fuori della legalità non ci sono spazi per portare avanti qualsiasi attività irregolare che possa continuare a danneggiare le economie del comparto o la salute dei sardi". Lo ha ricordato il responsabile dell'Unità di Progetto, Alessandro De Martini.