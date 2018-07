Ondate di caldo. Condizioni meteo avverse per alte temperature

Diramato un avviso di condizioni meteo avverse per onda di calore. Sul settore orientale le temperature assumeranno valori elevati con temperature massime che potranno raggiungere o superare i 40°, specie nelle zone interne e sull'oristanese e parte del Sulcis.

Proprio perché in questi giorni sono previste eccezionali ondate di caldo con temperature oltre la media stagionale, si raccomanda di seguire poche regole per stare meglio nonostante il caldo. I soggetti maggiormente a rischio sono le persone anziane o non autosufficienti, chi assume regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile invita, nei limiti del possibile, a non uscire nelle ore più calde; in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Per chi usa un ventilatore, si consiglia di non indirizzarlo direttamente sul corpo.

In generale, bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina e consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche.

Infine, si raccomanda ai proprietari di cani di portarli a passeggio la mattina presto o la sera all'imbrunire: l'eccessivo calore accumulato dall'asfalto potrebbe danneggiare loro le zampe.