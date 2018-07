Olbia: muore un operaio, schiacciato da un carico di tubi in metallo

Un operaio di 46 anni, originario di Nulvi, in Provincia di Sassari, è rimasto schiacciato da un carico di tubi in metallo, perdendo la vita.

L’uomo era impegnato dalle prime ore di questa mattina a scaricare un camion con pesanti e possenti tubi di metallo, nella zona industriale di Olbia.

Per cause ancora da accertare è rimasto travolto dal carico.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco e gli uomini del commissariato di Polizia di Olbia che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Sgomento e cordoglio tra i colleghi del giovane operaio.

Le indagini sono in corso.