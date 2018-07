I falchi a “servizio” nei cieli dell’isola. Una delibera autorizza l’uso dei rapaci come sentinelle

I falchi potranno essere utilizzati per l'allontanamento volatili in tutti i luoghi pubblici o privati in qualsiasi periodo dell'anno.







Lo ha deciso oggi la Giunta su proposta dell'assessora della Difesa dell'ambiente Donatella Spano.

"Abbiamo deciso di regolamentare, secondo precise linee guida e nel rispetto delle norme sul benessere animale, l'utilizzo dei rapaci per allontanare altri volatili per i possibili rischi sanitari, come i sindaci segnalano con sempre maggiore frequenza", spiega la titolare dell'Ambiente, che prosegue: "In alcuni periodi dell'anno risulta infatti eccessiva la presenza dell'avifauna che popola i nostri centri urbani in prossimità di luoghi sensibili come ospedali, scuole e case di riposo".

Analogamente anche in ambiente suburbano o rurale alcune categorie quali agricoltori e allevatori lamentano rischi igienico sanitari e possibili danni alle scorte di mangime, nei capannoni e nei campi coltivati. Inoltre, persino le attività industriali segnalano un'eccessiva presenza di volatili all'interno dei capannoni. "Abbiamo voluto dare una risposta a tutti i soggetti economici sfruttando la deroga prevista nella Direttiva Uccelli per tutelare l'interesse della salute e della sicurezza pubblica e prevenire gravi danni alle colture e alla pesca".