Pula. Arresto per droga

Arresto in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti per un 18enne di Pula.

I Carabinieri, dopo un blitz effettuato nell’abitazione del giovane hanno rinvenuto e sequestrato diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 16 compresse di colore bianco, contenete presumibilmente sostanza stupefacente, da sottoporre ad accertamenti qualitativi ed identificativi; oltre due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

Il ragazzo è agli arresti domiciliari.