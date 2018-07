Donazione organi. A Sassari prelievo multi-organo da unico paziente

Al Santissima Annunziata di Sassari, una donazione multi-organo da un unico paziente. Cuore, polmoni, reni e fegato daranno una nuova speranza di vita ad almeno sei persone in lista d'attesa per un trapianto.

Un grande gesto di generosità del paziente che in vita aveva sempre espresso la volontà di donare gli organi. Dopo l'accertamento di morte cerebrale del paziente avvenuta nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di via De Nicola e una volta avuto il consenso alla donazione, sono partiti gli esami di valutazione di idoneità del potenziale donatore e quelli necessari per la verifica di compatibilità tra donatore e ricevente. Un'attività che ha visto gli operatori sanitari sassaresi in stretto collegamento con il centro regionale trapianti.

Nelle ore successive ad Alghero è arrivata una equipe di Udine con quattro medici e un perfusionista per il prelievo del cuore. Alla stessa ora ma da Milano è arrivata ad Alghero una seconda equipe di due medici per il prelievo dei polmoni. Reni e fegato, invece, resteranno in Sardegna ed è stato organizzato il trasferimento a Cagliari con il servizio di elisoccorso, decollato dall'elisuperficie di Rizzeddu. Particolarmente complesso il prelievo del cuore che è stato inserito all'interno di una macchina per la circolazione extracorporea portatile e mantenuto ancora in funzione. È la seconda volta che si fa in Sardegna questo tipo di prelievo, che prende il nome di 'ex vivo' e che consente al cuore di continuare a battere artificialmente sino al momento del trapianto. L'intera procedura di prelievo è durata diverse ore.



Quanto avvenuto oggi è stato un vero e proprio gioco di squadra che ha visto lavorare assieme differenti figure professionali dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La direzione aziendale dell'Aou di Sassari e gli anestesisti e rianimatori del Santissima Annunziata hanno ringraziato i familiari del donatore che, per sua espressa volontà in vita, ha consentito questo importante gesto di solidarietà e d'amore. Questo prelievo multi-organo permetterà alle persone che in questi attimi stanno ricevendo gli organi di vivere una nuova vita più serena e normale.