Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli interventi dei mezzi antincendio in tutta l’Isola

Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

Intanto continuano le attività di uomini e mezzi per lo spegnimento di roghi in tutto il territorio regionale. Anche l'isola di Spargi, nell'arcipelago della Maddalena, è stata colpita da uno degli incendi – che hanno interessato anche Gairo e Perdasdefogu - e il nucleo investigativo del Corpo forestale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei roghi.

Spento in tempi brevi, con l'ausilio di un elicottero, l'incendio divampato sulla macchia mediterranea della località Terr'e Cabonis, a Gairo. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha diretto le operazioni di spegnimento a terra e in volo inviando sul campo il proprio personale della Stazione di Osini, coadiuvato dagli specialisti del Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) di Lanusei e da tre squadre dell'agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Gairo e Osini. Per domare gli incendi su Spargi e su PerdasdeFogu, in località Funtana Peddi'e cani, sono intervenuti i mezzi aereo, uno su Spargi, e due su PerdasdeFogu. A terra sono entrate in azione le squadre di elitrasportati coordinate, rispettivamente, dalla Stazione del Corpo forestale della Maddalena e da quella del Corpo forestale di Osini.