Confcommercio. Il costo della Tari è un freno per lo sviluppo delle imprese

La tassa rifiuti TARI continua a rappresentare un peso insostenibile e spesso ingiustificato per le imprese del nostro territorio. Dai dati raccolti dal portale di Confcommercio riferiti al 2016, si conferma la continua crescita della Tassa sui rifiuti pagata da cittadini e imprese nonostante una significativa riduzione nella produzione dei rifiuti.

A cui si aggiunge i divari di costo per le stesse categorie economiche, tra le province. A seconda del Comune in cui si trova, in Sardegna un ufficio o uno studio professionale può pagare dagli 2,12 euro al metro quadrato ad Oristano, ai 4,76 euro se si trova a Cagliari; per i negozi di abbigliamento le richieste locali variano da 2,77 di Nuoro ai 4,71 euro di Cagliari e nel caso dei supermercati i valori triplicano, dai 2,57 euro al metro quadrato chiesti a Oristano agli 8,57 richiesti a Cagliari.

La nostra Regione rispetto alle altre e alla media nazionale si colloca in una buona posizione. Secondo gli ultimi dati del portale Confcommercio relativi all’anno 2017 i ristoranti, pizzerie e pub in Sardegna pagano 11,37 contro una media nazionale di 13,72.

Dai dati emersi comunque risulta evidente come sia urgente una profonda revisione dell’intero sistema capace di superare definitivamente la logica dei coefficienti presuntivi di produzione con un sistema che rispetti il principio europeo “chi inquina paga”, che tenga conto di specifiche esenzioni/agevolazioni per le attività stagionali e per le aree scoperte operative e che venga confermato il principio secondo il quale il tributo non è dovuto, né in parte fissa né in parte variabile, per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.