Morto il ragazzo gravemente ferito nell’incidente sulla ss 554

Non è riuscito a sopravvivere William Corona, il sedicenne rimasto vittima del terribile incidente di due giorni fa. Ieri sera i medici hanno decretato la morte cerebrale .







Il ragazzo era stato ricoverato al Policlinico di Monserrato in condizioni disperate. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare.

Era rimasto vittima dell’incidente avvenuto sulla ss 554 all’incrocio con Viale Marconi, a Quartu Sant’Elena. Il suo amico, anch’egli sedicenne è ricoverato al Brotzu in rianimazione, la prognosi è riservata. I due amici, l’altra mattina, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, sottratta ai genitori. Hanno percorso viale Marconi e mentre attraversavano l'incrocio con la Statale 554, la vettura si è scontrata con un taxi Mercedes che è poi finito su altri tre veicoli fermi al semaforo nella corsia opposta. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Altre cinque persone, oltre i due giovanissimi, sono rimaste ferite.