Cagliari. Sequestrati oltre 100 accessori e abbigliamento contraffatti. Denunciato un soggetto.

A Cagliari, in Piazza Yenne, nel corso dello svolgimento della manifestazione “notti colorate”, i finanzieri hanno individuato diverse bancarelle improvvisate gestite da alcuni soggetti extracomunitari, intenti a vendere articoli di abbigliamento.

Alla vista dei militari diversi di loro si sono dati alla fuga ma uno di essi, un cittadino senegalese di 50 anni, è stato bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Tutta la merce rinvenuta è stata ritirata dalle fiamme gialle.

I prodotti, 113 in tutto, tra borse, scarpe cinture e portafogli recanti marchi riconducibili a note case di moda, sono risultati essere di buona fattura, ma ad un esame più approfondito, erano manchevoli di alcuni particolari o elementi distintivi che distinguono un prodotto originale da uno contraffatto.

Il venditore abusivo e’ stato denunciato alla locale autorità giudiziaria e tutta la merce rinvenuta sottoposta a sequestro.