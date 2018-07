L'estate ora fa sul serio, intensa ondata di caldo in arrivo con punte di 40 gradi

"E' ormai imminente una intensa ondata di caldo africana, con tutta probabilità la più forte e duratura dell'Estate 2018", avvertono i metereologi.

"L'anticiclone africano determinerà una nuova settimana 'rovente', in particolare al Centronord dove sono attesi i picchi più elevati: punte di 36-38°C sono infatti previsti su Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio, fino a sfiorare i 40°C sulla Sardegna.

Lungo le coste le temperature verranno smorzate dalle brezze marine, ma qui i maggiori tassi di umidità favoriranno un clima decisamente afoso, con temperature percepite ben superiori a quelle reali.

Le temperature aumenteranno anche nei valori minimi, tanto che il clima inizierà a mantenersi caldo e afoso anche di notte.



In Sardegna sarà Nuoro la città da bollino rosso.

Il caldo afoso durerà per tutta la settimana e molto probabilmente per gran parte della prima decade di Agosto.



Prudenza e buon senso. Bere molto, mangiare leggero e cibi ricchi di vitamnine e sali minerali; non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata e uscire nelle ore mattutine e serali. Particolari accorgimenti per bambini e anziani e non dimentichiamo che anche i nostri amici a quattro zampe soffrono per il caldo, teniamoli al riparo dal sole e con ciotole di acqua sempre fresca.