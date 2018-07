Selargius. Smaltimento di rifiuti illegale: sequestrata una discarica. Quattro denunce

Un traffico di smaltimento rifiuti illecito è stato stroncato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna con la confisca di due camion, il sequestro di una discarica e quattro denunce.

Si chiama "Dirty trophy" l'operazione condotta dal Servizio territoriale dell'Ispettorato di Cagliari, rivolta al contrasto dell'illecito smaltimento di rifiuti con incenerimento o interramento. Contestati i reati - con pene previste tra i due e i sei anni - di traffico e illecito smaltimento di rifiuti, di combustione di rifiuti e realizzazione di una discarica abusiva.



Il Nucleo Investigativo di Polizia ambientale e forestale aveva avviato l'indagine, con pedinamenti e appostamenti, per il continuo traffico di automezzi carichi di rifiuti registrato in località Is Staineddus, nelle campagne selargine.

I rifiuti venivano scaricati in un terreno e, in buona parte inceneriti e interrati. Gli agenti hanno sorpreso due camion e gli uomini alla guida, intenti a scaricare rifiuti indifferenziati, tra cui anche materiali pericolosi quali batterie d'auto, amianto, rifiuti elettrici e piombo.

I veicoli sono di proprietà di un'azienda specializzata nella gestione dei rifiuti che, a fronte di ottime tariffe, gestiva illecitamente i quantitativi conferiti. Gli inquirenti hanno confiscato i due camion, sequestrato il terreno della superficie di oltre 2mila metri e denunciato quattro persone: il proprietario della ditta e un dipendente della stessa, entrambi di Sinnai, e due uomini, un cagliaritano e uno di nazionalità senegalese, che avevano la disponibilità del terreno.

Sono adesso al vaglio la posizione della società proprietaria dei rifiuti scaricati e del proprietario del terreno, un pregiudicato per omicidio