Scoperta una coltivazione di Cannabis nel litorale di Quartu: un arresto

I militari della Stazione Carabinieri di Flumini di Quartu, nell'ambito dei capillari servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno tratto in arresto, per coltivazione illegale di stupefacenti (cannabis), C. E., pensionato, con precedenti, domiciliato nel litorale quartese.

I militari operanti erano intervenuti nella casa dell’arrestato per un normale controllo nei confronti del figlio trentenne pregiudicato che dal giorno precedente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il domicilio del padre.

Gli stessi militari si erano insospettiti dal forte e inconfondibile odore riconducibile alla marijuana proveniente da una fatiscente struttura attigua all’abitazione occupata dalla famiglia. I militari dopo una prima perquisizione hanno rinvenuto 23 piante di marijuana alte circa mt 1.30 messe a dimora su rispettivi vasi; 17 piante alte circa mt 2.00 messe a dimora sul terreno, quest’ultime occultate da teli frangivento.

La successiva perquisizione all’interno dell’abitazione consentiva, inoltre, di rinvenire un laboratorio per la coltivazione di marijuana con tanto di serra, sofisticati impianti di areazione, illuminazione e riscaldamento, con lampade a led fluorescenti, ventilatori e termoconvettori elettronici, che garantivano la crescita e la maturazione delle piante fino alla successiva messa in dimora in giardino, il tutto collegato abusivamente alla rete elettrica comunale.

I’uomo non ha potuto negare l'evidenza dei fatti ed è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione, ove si tratterrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che si terrà oggi presso il Tribunale di Cagliari con rito direttissimo.