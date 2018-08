Individuata una discarica abusiva, nei guai un imprenditore titolare di un’azienda zootecnica

L’uomo aveva trasformato il terreno di tre ettari, in una discarica di scarti da lavorazione di autofficina e carrozzeria, batterie al piombo, lastre di copertura in eternit e rifiuti di vario genere in plastica e metallo.







Nelle ultime ore, a Carbonia e a Sant Anna Arresi, i carabinieri della compagnia di Carbonia unitamente a personale specializzato del NOE Cagliari e coadiuvati da un equipaggio della motovedetta e dell'11 nucleo elicotteri dell'Arma dislocato a Cagliari-Elmas, hanno terminato un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale nonché alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza della balneazione. Nel corso del servizio è stato deferito in stato di libertà M.A. Classe 64, nato a Carbonia, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, proprietario di un'azienda zootecnica in località “musteddino”, indiziato dei reati di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e di scarichi sul suolo di acque reflue industriali, in mancanza di autorizzazioni. In particolare, i carabinieri, grazie anche alle rilevazioni aerofotografiche con il supporto dell'elicottero dell'Arma, hanno accertato che l ‘uomo aveva trasformato il terreno di 3 ettari, in una discarica di scarti da lavorazione di autofficina e carrozzeria, batterie al piombo, lastre di copertura in eternit e rifiuti di vario genere in plastica e metallo, apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché carcasse di animali. Nel corso del sopralluogo, i tecnici dell'Arma hanno verificato inoltre la presenza di almeno tre zone di scarico e sversamento nei terreni agricoli di deiezioni animali e acque reflue, con possibile inquinamento ambientale. Contemporaneamente e sempre nel corso del medesimo servizio, i carabinieri della motovedetta d'altura hanno multato un bagnino, dipendente di uno stabilimento balneare a porto pino, perché si era allontanato dalla postazione di salvataggio quando in acqua vi erano turisti e persone che facevano il bagno, contravvenendo all'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco. Per il giovane è scattata una multa di 1.032€.