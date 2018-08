Continuità territoriale: proroga fino al 31 marzo 2019

Le tratte interessate dalla proroga sono quelle da e per Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma e di Milano.







I biglietti per le tratte in continuità territoriale aerea operate da Alitalia e da Air Italy sono in vendita anche oltre la data del 28 ottobre 2018.

Chi volesse prenotare oggi un volo a partire dal 29 ottobre prossimo può farlo, per esempio, sui portali web delle compagnie o attraverso tutti i canali di vendita autorizzati. "I vettori hanno accolto la richiesta della Regione di mettere in vendita i biglietti oltre la scadenza della stagione aeronautica estiva e di dare seguito quindi alla proroga sino alla fine della successiva stagione invernale a marzo 2019", dice l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu.

Le tratte interessate dalla proroga sono quelle da e per Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma e di Milano. Nei prossimi giorni saranno in vendita i biglietti oltre il 28 ottobre anche per il collegamento Alghero-Roma-Alghero operato da Blue Air.