Cronaca

giovedì, 02 agosto 2018

Cagliari, rapinatori in azione in centro: presa di mira una gioielleria di via Dante

E’ successo questa mattina in centro a Cagliari. Presa di mira la gioielleria Murru.



Intorno alle 10.30 nei locali della gioielleria Murru hanno fatto irruzione due banditi. Erano armati di pistola e hanno minacciato i titolari, obbligandoli a consegnare l'incasso. Prima di fuggire avrebbero anche rubato gioielli. Sembrerebbe che si siano introdotti a viso coperto.

Gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire l'esatta entità del bottino. Secondo le prime testimonianze i due banditi si sono allontanati in sella a uno scooter, prima dell'arrivo della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che stanno effettuando controlli in tutta la zona a caccia dei rapinatori.