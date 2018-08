Tragico scontro tra moto e auto: muore un centauro, gravissimo il fratello

I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica del tragico scontro, costato la vita ad un 51enne originario di Sanluri, ma residente a Furtei.

Il fratello Angelo è ricoverato all’Ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, i due fratelli stavano procedendo lungo la carreggiata in sella alle loro moto, una Yamaha R6 e una Bmw 1000, quando - per circostanze ancora da accertare - si sono scontrati con una Ford Fiesta, che stava svoltando in una strada di campagna.

L’impatto è stato violentissimo. Immediato l'arrivo dei soccorsi e, purtroppo, sono stati inutili i tentativi di rianimare il 51enne. Mentre il fratello è stato trasportato all’Ospedale Brotzu.

Alla guida dell'auto coinvolta, un uomo di 92 anni, che non ha riportato ferite, ma che è stato comunque accompagnato in pronto soccorso in stato di choc.