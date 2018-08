L'Ichnusa saluta la nuova birreria dell’Aeroporto di Olbia

Birra Ichnusa e Geasar, la società di gestione dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, annunciano l’apertura, all’interno dell’area partenze Air Side, di uno speciale spazio dedicato alla ‘Birra di Sardegna’. Il progetto nasce con gli intenti di promuovere l’autenticità e le eccellenze dell’isola e a offrire servizi in linea con le esigenze dei passeggeri.

La birreria, concepita per celebrare ed esaltare tutta la ritualità di una birra fatta e spillata a regola d’arte, riflette nello stile e nella scelta delle rifiniture l’anima ruvida di Ichnusa. I richiami al Birrificio di Assemini, dove ancora oggi si producono tutte le birre del marchio, sono forti e caratterizzanti non quindi il classico bar o punto di ristoro, bensì un vero e proprio “tempio della birra” dove poter vivere un’esperienza sensoriale unica insieme a Ichnusa.

La birreria, posizionata tra il Gate 2 e 3 dell’area partenze, sarà aperta ai consumatori dalle 11.00 alle 22.30.