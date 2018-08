Siniscola. I carabinieri trovano 40enne con una bottiglia piena di sabbia: multato per oltre 1.000€

Durante il dispositivo, sei persone, di età compresa fra 20/60 anni, sono state denunciate dai Carabinieri all'Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica, per loro è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.

Inoltre, un pregiudicato di 40 anni e un 35enne, sono stati sorpresi a bordo delle loro autovetture sprovvisti della patente di guida.

L'attività di prevenzione posta in essere dall'Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha consentito di sorprendere un 40enne residente nel Regno Unito ma di origini napoletane, trovato in possesso di una bottiglia di plastica contenente della sabbia prelevata in un arenile non precisato nelle vicinanze di Olbia. Allo stesso è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.032 €.

Contestualmente un turista tedesco è stato sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il turista 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore.

Mirati servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.

