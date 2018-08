Per Ferragosto 3bMeteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e soleggiato

Ci sono poche novità nel contesto meteorologico della Sardegna. L'alta pressione non riesce a prendere pieno possesso dell'Isola. Mattinata in prevalenza soleggiata ovunque, ma poi al pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione sulle zone interne daranno luogo a locali fenomeni temporaleschi che a tratti lambiranno le coste occidentali della regione. Temperature stazionarie. Ventilazione debole variabile con mari poco mossi.