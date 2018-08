Barisardo. Incendio in casa, marocchino si butta dal terrazzo per sfuggire alle fiamme

Nella tarda serata di sabato 18 agosto, a Bari Sardo in via Garibaldi, una privata abitazione è stata interessata da un vasto incendio che ha causato diversi danni.

All'interno vi era solo un cittadino marocchino di 40 anni che è riuscito a dare l'allarme sporgendosi dal terrazzo chiedendo aiuto a dei turisti che passavano nei pressi dell'abitazione. Successivamente, per scampare alle fiamme si è gettato dal terrazzo procurandosi delle lesioni. È stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Lanusei. Non versa in pericolo di vita. Sul posto sono successivamente giunte le squadre dei VV.FF. di Lanusei e Tortolì, i Carabinieri di Bari Sardo, Tortolì e della Squadriglia Carabinieri di Arzana per mettere in sicurezza la zona. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, nessuna ipotesi viene tralasciata.