Cagliari. In fiamme il punto vendita “Io Bimbo” di viale Elmas

Atto incendiario nella notte. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia CC di Cagliari intorno alle 02:00 sono intervenuti in viale Elmas presso il punto vendita “Io bimbo” perché poco prima era stato dato alle fiamme.

L’atto incendiario è stato portato a segno da soggetti allo stato ignoti, ma in corso di identificazione.

Sul posto i militari intervenuti hanno repertato una bottiglia in plastica contenente liquido infiammabile, verosimilmente utilizzato per l’atto incendiario.

Sono in corso le indagini ad opera dei Carabinieri.