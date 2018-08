Elisoccorso. Trasporto urgente verso l’Opedale le Molinette di Torino

Secondo trasferimento fuori regione per uno dei mezzi del servizio di elisoccorso. Ieri pomeriggio l'intervento dell'elicottero di stanza ad Olbia è stato richiesto per il trasporto urgente di una dodicenne ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro. Alla bambina, che si è sentita male mentre si trovava in vacanza con i genitori, è stato diagnostico un tumore cerebrale che richiedeva un intervento chirurgico urgente. L'elicottero è partito dalle 16.45 da Nuoro e ha trasportato la bambina al reparto di Neurochirugia pediatrica dell'ospedale Molinette di Torino, centro di eccellenza nazionale.



Poco prima delle 23 l'elicottero ha fatto rientro alla base di Olbia.