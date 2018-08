Cagliari. Investito sulle strisce pedonali, muore dopo il ricovero in ospedale

Aveva riportato la frattura del bacino e altre ferite gravi conseguenza dell’incidente avvenuto proprio davanti all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo è stato investito sulle strisce, mentre attraversava, da una uomo con una Fiat Punto.

Era stato trasportato con codice rosso all'ospedale Santissima Trinità, ma dopo una notte di agonia 87enne è morto.

Denunciato per omissione di soccorso un 52enne al quale è stata anche ritirata la patente e sequestrata l'auto, una Fiat Punto.

L'incidente era avvenuto ieri mattina. L'anziano è stato investito dall'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Is Mirrionis. Il conducente della vettura inizialmente si è fermato, poi era risalito sull'auto allontanandosi. Il pensionato è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, in codice rosso.

Poche ore dopo gli agenti della polizia municipale hanno rintracciato il 52enne, denunciandolo.

Gli uomini della Polizia locale, grazie alle testimonianze, erano risaliti all'auto e al suo conducente, rintracciato a casa, sempre a Is Mirrionis.

Il 52enne è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Ora è accusato di omicidio stradale.