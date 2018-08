Abbonamenti studenti CTM, importanti novità

Già da agosto è possibile richiedere per la prima volta o rinnovare il profilo studenti, necessario per l’acquisto degli abbonamenti mensili e annuali agevolati CTM. Importante novità: da quest’anno i genitori/tutori degli alunni minorenni potranno rinnovare il profilo studente un’unica volta fino ai 18 anni dei figli, senza dover rifare la fila per il rinnovo annuale come previsto fino a questo momento. Questa richiesta può essere eseguita esclusivamente presso il CTM Point di viale Trieste. Il CTM ricorda che la PRIMA EMISSIONE dell’abbonamento andrà fatto esclusivamente presso il CTM Point di viale Trieste. L’abbonamento annuale è già acquistabile, l’abbonamento mensile di settembre è in vendita dal 25 agosto.

Il rinnovo del profilo per gli abbonamenti annuali e mensili può essere fatto via email compilando sul sito internet il modulo che deve essere stampato e firmato. Il modulo compilato e firmato, deve essere scansionato o fotografato e inviato, insieme alla scansione o fotografia del documento di identità via mail. Entro 5 giorni si riceverà la conferma dell’attivazione del profilo.

Una volta aggiornato il profilo, l’abbonamento può essere caricato sulla CTM card o su Busfinder, secondo quanto richiesto durante la compilazione del modulo.

