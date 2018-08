Maltempo. Piogge insistenti causano disagi su tutta la Sardegna. Bomba d’acqua a Sanluri

Ancora maltempo, senza grosse conseguenze fortunatamente, ma tanti sono stati i disagi registrati su tutta l’isola.

Allagamenti di strade e case al piano terra sulle vie più colpite dall’acqua, cantine allagate e strade di campagna interrotte. La Carlo felice allagata ha costretto gli automobilisti a soste forzate per l’impossibilità di procedere. Tanti i mezzi di protezione civile e forze dell’ordine messe in campo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di cantine e negozi. Bomba d’acqua a Sanluri, dove i Vigili del Fuoco hanno istituito il Posto di Comando avanzato da dove sono stati coordinati gli interventi delle otto squadre tra le quali quelle dei Sommozzatori e del Soccorso Speleo-fluviale che hanno operato con mezzi anfibi, per far cessare la situazione di emergenza. Disagi anche a Sinnai, Solanas e su tutta l'area costiera del cagliaritano, dove un improvviso temporale con fulmini si è abbattuto sulla costa di Villasimius. Allagamenti e disagi anche nel Sassarese.

Intanto nuovo bollettino di allerta meteo per oggi, con criticità media, per le zone dell’ Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.