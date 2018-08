Forti piogge nell’iglesiente, evacuata una famiglia a Vallermosa

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono stati impegnati nelle operazioni di verifica e soccorso per i disagi causati dalle ingenti piogge. La situazione di maggior allerta si è verificata nel comune di Vallermosa ove il Rio Linus si è ingrossato al punto da far temere il peggio. I militari della locale stazione, unitamente ai volontari delle compagnie barracellari, hanno ispezionato i luoghi colpiti dalla bomba d’acqua verificando se le abitazioni nei pressi potessero essere interessate dal fenomeno atmosferico. A scopo precauzionale il Sindaco di Vallermosa ha disposto l’evacuazione di una famiglia la cui abitazione, in località “casa noas” era proprio a ridosso del corso d’acqua; con il passare delle ore e con il migliorare del tempo l’allarme è cessato. Anche nella mattinata odierna proseguono le operazioni di sopralluogo da parte dei carabinieri per constatare gli eventuali danni cagionati dal maltempo; allo stato attuale non sono stati segnalati danni o feriti nella zona.