Blitz a Sant’Elia: perquisiti tre locali in via Schiavazzi, arrestata per droga la titolare di un circolo

Arrestata una 39enne cagliaritana. Dentro il suo locale un covo di spacciatori e tossicodipendenti.

Gli investigatori del Gruppo Falchi, nei giorni scorsi, avevano effettuato servizi di appostamento proprio nella Via Schiavazzi, nel corso dei quali avevano notato un continuo viavai di tossicodipendenti nel circolo della donna.

Durante il controllo di un circolo posto di fronte a quello gestito dalla donna, che rendeva evidente la presenza dei poliziotti nella stessa via, la stessa chiudeva frettolosamente l’attività, probabilmente per bloccare il continuo flusso di tossicodipendenti che giungevano per l’acquisto di droga. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Gruppo Falchi, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili con il cane antidroga “Odry”, hanno fatto irruzione nel locale constatando la presenza di numerosi pregiudicati.

La donna, subito bloccata, è stata sottoposta a perquisizione personale e trovata in possesso di una busta trasparente con chiusura ermetica contenente due involucri in cellophane termosaldati contenenti COCAINA per un peso di circa 1 grammo. La perquisizione, estesa all’immobile, ha permesso di rinvenire, all’interno del magazzino usato come deposito per le bevande e ubicato accanto al bancone bar, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, un vasetto in vetro con chiusura ermetica contenente un pezzo di HASHISH del peso di 1.30 grammi, nonché numeroso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Nel bancone bar è stata rinvenuta una bustina in plastica trasparente ermetica contenente essiccata risultata essere MARIJUANA essiccata per un peso di g. 0,60, una scatola in plastica contenente MARIJUANA per un peso di circa 2 grammi, rinvenuta sul ripiano del bancone.

Durante la ricognizione dei luoghi adiacenti al locale, in una cantina, identificata dal cane antidroga, distante circa dieci metri dal locale, la cui porta metallica presentava un’ampia piegatura utile all’accesso senza l’apertura totale. I poliziotti hanno forzato la serratura, rinvenendo un sacchetto di plastica contenente due confezioni con chiusura ermetica di plastica contenenti MARIJUANA per un peso di circa 2 grammi, quattro involucri in plastica termosaldata contenenti COCAINA per un peso di circa 2 grammi, cinque frammenti di hashish per un peso di circa 14 grammi.

Durante l’attività di perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la somma di oltre 1.700,00 euro, composta da banconote di piccolo taglio e monete.

Il Questore di Cagliari, vista anche la recrudescenza dei fenomeni di microcriminalità e incendi di auto in alcune aree della città di Cagliari, ha predisposto mirati servizi che hanno interessato in particolare esercizi pubblici e circoli privati ubicati nella zona Sant’Elia.

L’attività svolta in questi giorni ha visto impegnati i poliziotti del “Gruppo Falchi” della Squadra Volante e della Polizia Amministrativa, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, della Squadra Cinofili, con il supporto video-fotografico documentativo realizzato dal personale della Polizia Scientifica.

I controlli hanno interessato in particolare tre circoli privati del quartiere Sant’Elia, tutti situati nella Via Schiavazzi. Nel primo locale è emerso che erano installati due apparecchi elettronici da divertimento risultati irregolari. Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro unitamente al denaro contenuto al loro interno. Per tale infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa di quasi 5mila euro. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire se l’associazione disponesse dell’autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande e alimenti. Anche un altro locale si sono riscontrate violazioni ed è stato denunciato il titolare.

Presso il terzo circolo privato, sempre nella Via Schiavazzi, è stata accertata la totale assenza di autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto mai richiesta, per la quale è stato elevato verbale di sanzione amministrativa pari a € 5.000. Inoltre, è stata verificata la presenza di 5 apparecchi elettronici da divertimento risultati irregolari. Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro unitamente al denaro contenuto al loro interno. Per tale infrazione è stato elevato verbale di sanzione amministrativa per la somma di oltre 11mila euro. E’ in quest’ultimo esercizio che è avvenuto l’arresto della titolare, M. T., 39enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Amministrativa per l’emissione di un provvedimento di chiusura di due dei tre locali interessati dai controlli.