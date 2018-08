Stagione venatoria. Ricorso al T.A.R. Sardegna contro la caccia a Lepri, Pernici sarde e Conigli selvatici

Le associazioni ecologiste Gruppo d'Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.),Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, a cui nei prossimi giorni si aggiungerà la Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU - BirdLife Italia, hanno nominato l'avv. Melis Costa del Foro di Cagliari, per impugnare davanti al T.A.R. Sardegna il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda e al Coniglio selvatico.

Il provvedimento impugnato, infatti, prevede per le due giornate di caccia previste, 30 settembre e 7 ottobre 2018, un assurdo "carniere" potenziale, complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili.

La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite "tendenti alla diminuzione" dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.

Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell'Isola. Analoga richiesta per le medesime motivazioni per il Coniglio selvatico, oggetto di un "carniere" potenziale, 5 capi abbattibili per ogni cacciatore, ammontante a 179.935 Conigli.

Si ripropone, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018. Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della.

Esistono solo una mera "relazione preliminare" e una deliberazione che individua "linee guida" per i futuri censimenti faunistici.