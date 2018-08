Droga. In manette un 55enne per una piantagione illegale

A Quartucciu in località S. Isidoro i militari della Stazione Temporanea CC di Flumini, hanno arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti F. M., 55enne disoccupato. I militari, al termine di perquisizione domiciliare, hanno trovato, all'interno di una serra artigianale appositamente predisposta, 13 piante di cannabis indica, dall'altezza di 200 cm circa ciascuna e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. I’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi 24 agosto dall'A.G.