Individuati gli autori del pestaggio del 50enne di Capoterra: sono due minori

I carabinieri della stazione di Capoterra e di Cagliari al termine di un’attività di indagine durata circa due mesi, hanno deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali in concorso, aggravate da futili motivi, due minori di Capoterra. I due ragazzi di 17 anni sono entrambi pregiudicati e sono stati identificati come gli autori dell’aggressione dello scorso 29 luglio.

Nella circostanza, i due minori, nei pressi della casa comunale di Capoterra, hanno aggredito violentemente per motivi in corso di accertamento un uomo di 50 anni, metalmeccanico di Capoterra, procurandogli lesioni al labbro superiore, all’orecchio e alla palpebra nonché abrasioni al naso. L’attività è stata condotta anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza della casa comunale.