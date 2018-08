Cagliari. Due arresti per droga, nel mirino dei Carabinieri il titolare di un circolo privato

Ieri sera intorno alle ore 21.00, i militari del nucleo investigativo del comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, coadiuvati da personale delle compagnie cc Cagliari e Quartu Sant’Elena e da un’unità del nucleo cinofili di Cagliari, hanno arrestato, nella flagranza del reato due giovani cagliaritani. Si tratta di P. A. di 38 anni di Cagliari, titolare del circolo privato “number one” di Via Santa Maria Chiara; L. M. di 28 anni, domiciliato a Selargius, disoccupato.

I militari operanti nel corso dell’esecuzione di decreti di perquisizione delegati dalla locale A.G., emessi nell’ambito di specifica attività investigativa in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato a carico del titolare del circolo “Number One” sorpreso all’ingresso del locale con un involucro contenente n. 30 dosi di stupefacente tipo cocaina per un peso complessivo lordo di 11 grammi; un pezzo di stupefacente tipo hashish del peso di grammi 25 circa, occultato nel bancone di mescita, all’interno del locale; la somma contanti di euro 830 ritenuta provento di precedente attività di spaccio; tre scatole contenenti n. 133 cartucce cal. 40 s.w., occultate nella sua abitazione, in ottimo stato di conservazione. A carico dell’altro giovane, bloccato dopo un breve inseguimento dai Carabinieri a bordo del suo scooter (yamaha tmax), veicolo poi sottoposto a sequestro: un marsupio contenente 2 frammenti di stupefacente tipo hashish del (2 grammi circa); la somma contante di euro 110 ritenuta provento di precedente attività di spaccio; una banconota da euro 50 ritenuta falsa anch’essa custodita nel portafoglio; n.3 confezioni di mannitolo (grammi 40 circa), custodite all’interno del vano portaoggetti del motociclo; due bilancini di precisione funzionanti occultati nella abitazione; materiale vario per confezionamento di dosi di droga.

A carico di entrambi gli arrestati, n. 37 confezioni di hashish per un peso complessivo di kilogrammi 35 circa, rinvenute all’interno di un garage sito in Cagliari di cui è stata accertata la condivisa disponibilità. Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa di reclusione di Uta, a disposizione dell’A.G.