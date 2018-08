Cagliari. Fermati due ladri, sventato dai Carabinieri un furto in appartamento

L’uomo e la donna sono in attesa del rito per direttissima fissato per oggi.







Nel corso della serata i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari sono intervenuti in via Alziator a Cagliari su richiesta di un privato cittadino che aveva notato qualcosa di insolito.

Appena arrivati i militari hanno subito individuato un uomo di 40 anni, originario di Maracalagonis, pregiudicato ed una donna cagliaritana anch’essa disoccupata e pregiudicata di 38 anni.

Dalla ricostruzione dei fatti e dai primi accertamenti i Carabinieri hanno scoperto che i due pregiudicati poco prima si erano introdotti all’interno di un’abitazione sita in quella via rompendo una rete metallica perimetrale e danneggiato il portoncino d’ingresso, allo scopo di introdursi in casa; in quel momento però sono stati scoperti dai militari operanti, e si sono dati a precipitosa fuga, raggiungendo la vicina spiaggia di CalaMosca dove sono stati definitivamente bloccati ed arrestati dai carabinieri.



I due ladri sono stati portati presso gli uffici del comando provinciale di via Nuoro.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di numerosi oggetti ed arnesi da scasso.