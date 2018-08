Ancora controlli nella notte: furti e sequestri di droga

I Carabinieri della Stazione di Villasimius, hanno arrestato M.A. un 27enne del luogo, disoccupato, trovato in possesso e nella disponibilità di quasi 60 grammi circa di marijuana suddivisa in dosi all'interno di barattoli. Sequestrate, inoltre, alcune piante di marijuana in vasi, un bilancino e vario materiale utile per la coltivazione compresi fertilizzanti e quasi 1000 euro in denaro contante.

Il fermo si inquadra all’interno di uno specifico servizio antidroga, condotto nel territorio del Sarrabus dai Carabinieri.



L'uomo è stato accompagnato presso il Comando di San Vito e successivamente trasferito presso l’ abitazione in attesa del rito direttissimo.

Nelle stesse ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito nell'ambito del pattugliamento dell'area costiera, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato T.F., un 20enne del luogo.

Il giovane si trovava nel centro abitato di Costa Rei ed è stato fermato dai militari, intervenuti su segnalazione 112 circa movimenti sospetti notati in prossimità di un’auto parcheggiata.

Il ladro, infatti, dopo aver smontato una ruota di una Daewoo Matiz in sosta, è stato fermato dai militari e arrestato.