Serdiana. Piantine di cannabis in terreno demaniale per complessivi 12,5 kili di stupefacente

I carabinieri della Stazione di Dolianova nel corso di un servizio di controllo del territorio, in un terreno demaniale in località Sa Mitza Sa Ru del comune di Serdiana, hanno rinvenuto due piante di cannabis indica, alte una 3 e l’altra 2 metri per complessivi 12,5 kg.

Gli investigatori stanno adesso indagando per risalire alle persone che hanno piantato la cannabis e chi avrebbe, in seguito, immesso nel mercato lo stupefacente. Si stima che lo smercio avrebbe fruttato oltre 3000 euro.