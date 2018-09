Nuova aggressione ai danni di agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Uta

Ennesima aggressione al carcere di Uta: situazione di tensione tra carcerati e Polizia Penitenziaria.

"A pochi giorni da un'apposita nota di allarme inoltrata al Provveditorato Regionale della Sardegna sulla pericolosità di alcuni detenuti presenti nel penitenziario di Uta, si è verificata un'aggressione ad opera di un detenuto straniero che rischiava di trasformarsi in un disastro. Il detenuto, appena uscito dall'infermeria per essere accompagnato per motivi disciplinari all'isolamento, si è scagliato con delle lamette in mano contro i poliziotti in segno di protesta per il provvedimento adottato nei suoi confronti. Solamente grazie alla prontezza degli agenti venivano evitate conseguenze disastrose, come accaduto a Prato". Queste le dichiarazioni di Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).

"Non si può andare avanti in queste condizioni, i penitenziari sardi stanno diventando il luogo di accoglienza di numerosi detenuti stranieri, provenienti dalle carceri della penisola, di difficile gestione e con diversi provvedimenti disciplinari a carico - denuncia Fais - Lo stesso detenuto è stato oggetto di numerosi rapporti disciplinari e in conseguenza di tale comportamento deve scontare una notevole quantità di giorni in isolamento. Questa tipologia di detenuti necessità di un controllo costante dei poliziotti che attualmente continuano ad essere insufficienti, specialmente nel ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori la cui carenza si aggira intorno al 70% dell'organico ministeriale previsto". Dal Sindacato è stato proposto di introdurre la pistola "taser" o lo spray al peperoncino anche per la Polizia Penitenziaria e i suoi appartenenti, per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge.