Selargius. Arrestato un giovane, filmato dalla videosorveglianza mentre appiccava il fuoco a danni di una pizzeria

Questa notte, intorno alle 4.00, un equipaggio della Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena è stato inviato dal Centro Operativo in Via Galilei a Selargius, dove era stato segnalato un incendio all’esterno di una Pizzeria.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che era presente un impianto di videosorveglianza installato all’esterno, che poteva aver ripreso gli autori del gesto.

Dalla visione dei filmati è emerso che ad appiccare il fuoco erano stati due individui a bordo di una Toyota Yaris; in particolare dopo essere giunti davanti all’attività, uno dei due restava a bordo del mezzo mentre il complice, minorenne, con del liquido infiammabile cospargeva i cassonetti posti sul marciapiede dandogli fuoco. La serranda e gli infissi del locale sono stati completamente distrutti.

I due, a bordo dell’auto, si sono allontanati frettolosamente dopo la malefatta.

Le indagini compiute dal personale del Commissariato hanno permesso di risolvere il caso in poco tempo, risalendo alla proprietà dell’auto e dunque agli autori del gesto che sono stati identificati per F. M. 19enne di Quartu e un minore di Cagliari.

F. è stato tratto in arresto mentre il minore è stato denunciato e riaffidato ai genitori.