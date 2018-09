Sub disperso, individuato grazie ad un robot il cadavere

Il cadavere è stato individuato ieri a tarda sera a circa due miglia a sud dal punto in cui era sparito. Le operazioni però sono state interrotte per l'oscurità che ha impedito di riportarlo in superficie.

Il corallaro algherese Dino Robotti, 38 anni,era scomparso nelle acque del golfo di Capo Caccia. Da ieri non si avevano più sue notizie.

Sono ancora in corso le operazioni per il recupero del corpo.

Il corpo di Robotti, uno dei 14 corallari sardi ancora in attività, rappresentante regionale e portavoce della categoria, è stato scoperto grazie all'utilizzo di un Rov, un robot subacqueo filoguidato fatto arrivare appositamente da Cagliari.

Era adagiato su un fondale a un'ottantina di metri, con il passare delle ore, però, le correnti lo hanno spostato.

Monta la protesta per la mancanza di personale e di tecnologie adeguate. La Guardia costiera si è dovuta rivolgere a dei privati per continuare le ricerche. "È gravissimo che i sommozzatori dei vigili del fuoco abbiano dovuto interrompere le ricerche alle 20 a causa della mancanza di un Rov” denunciano dal sindacato dei vigili del fuoco.