Accoltella un anziano prete, arrestato un 21enne

Don Guido Rossandich, 80 anni, è stato raggiunto da alcune coltellate all'addome ed è stato trasportato in ospedale al Brotzu dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L’accaduto risale a ieri sera, in via San Martino, a Selargius, nell'hinterland di Cagliari, dove abita il ragazzo. Intorno alle 11 e 30 il giovane entra in casa dell’anziano prete e lo accoltella.

Nella colluttazione il giovane riesce a ferire il prete ma riporta una ferita alla mano. Dopo l’aggressione il giovane si da alla fuga in sella alla sua bici, prima di essere rintracciato e arrestato dai militari della Compagnia di Quartu Sant'Elena, dopo essere stato portato all’Ospedale SS Trinità per essere medicato alla mano.

Don Guido non sarebbe in pericolo di vita. E’ il vice parroco di Sinnai, ma risiede a Selargius.

Secondo i carabinieri che indagano sul fatto, il gesto sarebbe legato alle instabili condizioni psichiche del ragazzo. Il sacerdote è un vicino di casa della famiglia del ragazzo.

L'indagato è accusato di tentato omicidio. In mattinata sarà trasferito al carcere di Uta.