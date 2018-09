Sassari. Aggressione razziale ai danni di un giovane migrante

Un giovane migrante è stato pestato a sangue da un gruppo di ragazzi. L'aggressione è avvenuta ieri a tarda serata a Sassari, nella zona tra corso Cossiga e viale Berlinguer.

Il 22enne della Guinea, arrivato in città come rifugiato e ora studente, ha incrociato il gruppo di ragazzi, almeno cinque e uno di loro ha sferrato una gomitata al giovane extracomunitario. "Perché fai questo?", gli ha chiesto sorpreso il migrante. "A casa mia faccio quello che voglio, se non ti sta bene tornatene a casa tua", gli ha risposto l'aggressore, assestandogli un pugno al volto. Poi il branco si è scagliato contro di lui massacrandolo di botte.

Le urla di alcune ragazze hanno attirato i numerosi passanti. Un uomo alla guida di un furgone ha fermato il mezzo per la strada ed è intervenuto per evitare che il pestaggio continuasse. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia locale e una pattuglia della squadra Volanti della Questura.

Il giovante migrante è stato soccorso dal 118 e trasportato al Pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata una frattura scomposta del setto nasale. Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito al pestaggio, utili per risalire all'identità dei ragazzi autori del pestaggio.

Secondo le prime testimonianze, dopo l'aggressione il branco sarebbe scappato via esultante, continuando a lanciare insulti e accuse contro il ragazzo straniero. Il gruppo di violenti si è allontanato di corsa verso i giardini pubblici di via Tavolara, che si trovano proprio a due passi.

Le indagini sono in corso.