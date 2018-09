Recuperati 35 cardellini, erano in una gabbia all'imbarco per Napoli

L'uomo, che era pronto a imbarcarsi sulla nave diretta a Napoli, ha fornito agli inquirenti diverse versioni per giustificare il possesso degli uccelli protetti, i quali per contro risultavano prelevati illegalmente nell'ambiente naturale. Pertanto l'individuo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione di fauna protetta e rischia una pena sino a 1 anno di reclusione e 2.500 € di ammenda.

I cardellini, come tutte le altre specie appartenenti alla famiglia dei Fringillidi, sono commercializzati nel mercato clandestino, sostenuto dalla forte domanda del collezionismo amatoriale, col risultato che il prezzo di un esemplare può raggiungere i 400 euro. Dunque il potenziale lucro dell'illecito interrotto dal Corpo Forestale risultava ben superiore ai 10.000 euro.